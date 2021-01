Pestañas magnéticas: el nuevo truco 'beauty' de las famosas

Las famosas siempre están a la última en lo que a tratamientos de belleza se refiere. Y seguro que te has fijado en las pestañazas que lucen. Sus miradas de escándalo tienen truco, y aquí lo desvelamos.

El secreto del magnetismo en la mirada es precisamente ese: el imán. Las pestañas magnéticas son la última revolución cosmética. La firma pionera Nefer Lashes nos explica qué son, cómo se aplican y qué efecto causan en nuestros ojos.

¿Cómo se ponen?

“¡Es muy fácil! Sólo tenemos que delinear nuestro ojo con el eyeliner magnético previamente agitado y aplicar las pestañas una vez esté seco. Se imantan completamente solas! El tiempo de aplicación es, literalmente, de segundos”, aclara Araceli Carvajal, periodista, maquilladora y fundadora de Nefer Lashes, la primera marca española de pestañas magnéticas con 6 imanes.

Para un acabado más profesional, el consejo de Carvajal es moldear nuestras pestañas naturales con un rizador de pestañas convencional antes de aplicar las pestañas magnéticas. De esta forma ambas pestañas se fusionarán a la perfección.

¿Cuánto duran una vez puestas? ¿Puedo usarlas más de una vez?

“Puedes llevarlas el tiempo que desees, hasta 10 horas. Y con el cuidado adecuado, podrás volver a usar tus pestañas magnéticas hasta 35 veces. Han sido fabricadas a mano así que, ¡mímalas mucho!”.

¿Qué ventajas tienen frente a otras pestañas postizas?

“Su cuidado es casi nulo, solo hay que retirar los restos de eyeliner de los imanes, mientras que las pestañas convencionales, debido a los adhesivos usados en su aplicación, requieren de un arduo cuidado y limpieza”, asegura la responsable de esta firma LGTBI friendly, vegana y cruelty free. “Esto hace que su vida útil sea de unos 6 usos frente a los 35 de las pestañas magnéticas”.

Por otro lado, las magnéticas están fabricadas con fibras sintéticas de alta calidad, lo que aporta al producto un suave tacto en comparación con las robustas y artificiales pestañas convencionales.

El tiempo y la facilidad de aplicación es otra gran ventaja. Las magnéticas requieren de tan sólo unos segundos, mientras que para colocar otras pestañas postizas tenemos que esperar a que se seque el pegamento.

Por último, añade Araceli Carvajal, “los revolucionarios modelos de Nefer Lashes son más naturales y aportan mucho más volumen en comparación con las aburridas pestañas convencionales que, en ocasiones, dan un toque demasiado falso a los looks”.

¿Tienen alguna contraindicación?

“El eyeliner magnético no contiene ningún tipo de pegamento y está testado dermatológicamente. En su composición se emplea un polvo magnético que contiene partículas de hierro y que se encuentran comúnmente en muchos productos de maquillaje y cuidado de la piel, calificado como no tóxico por EWG. Además, no se utilizan metales pesados ni parabenos”.

Pestañas | iStock

En lo que respecta a los imanes, también son totalmente inofensivos. Tal y como recuerda la experta, los imanes se utilizan en diferentes terapias y tratamientos. No obstante, si tienes problemas en los ojos o te has sometido a una cirugía recientemente, lo mejor es que consultes a tu médico para asegurarte de que las pestañas magnéticas sean adecuadas.

¿Puedo seguir usando gafas o lentillas?

“Sí, las pestañas magnéticas son completamente seguras para el uso con lentes de contacto y gafas”. Aunque como para cualquier cosmético nuevo, concluye Araceli Carvajal, siempre es recomendable hacer una pequeña prueba de alergias en la muñeca previamente a su aplicación.