Ojo, no utilices estos cosméticos si tienes rosácea

Es un problema muy común, la rosácea que además, se ve mucho: se trata de un enrojecimiento persistente en la parte central de la cara. Los pequeños vasos sanguíneos de nariz y mejillas se hinchan a menudo, generando protuberancias rojas y además, muchas personas con rosácea también desarrollan granos parecidos a los del acné.

Además, el frío no ayuda y más porque afecta a las partes de la piel más expuestas, como es el caso de la cara. “Es muy importante extremar los cuidados utilizando productos que mantengan el nivel óptimo de hidratación en la piel y equilibren la barrera protectora. En el caso de las pieles con rosácea, esto puede no ser suficiente y se hace necesario añadir cuidados extra con efecto calmante y antiinflamatorio”, comenta Gema Cabañero, directora de la clínica antiaging & estética avanzada Gema Cabañero.

¿Qué puedes hacer desde casa? “Para evitar tener la piel seca y deshidratada durante todo el invierno, recomiendo usar en casa ácido hialurónico puro concentrado que ayudará a conservar los niveles de humedad de la piel en el día a día. Y, aunque en el tratamiento de la rosácea menos es siempre más, se puede combinar con un tratamiento específico para pieles con este problema de efecto calmante indicado para pieles normales enrojecidas, o pieles con alta sensibilidad. La idea es centrarnos en compensar la microcirculación, disminuir el enrojecimiento y aportar una sensación de calma en la piel. Es muy importante, eso sí, que cualquier producto que utilicemos sea oil-free”, añade Cabañero.

Otro consejo: “Un producto básico para llevar en el bolso es una bruma facial calmante que contenta ingredientes como niacinamida o agua de rosas y agentes antiinflamatorios para aportar calma y confort de inmediato en cualquier momento del día”, dice la experta.

Tratamiento en cabina | iStock

Qué debes evitar

“Es importante que los productos que utilicemos no contengan parabenos, alcohol, lanolina, aceites minerales, PABA, colorantes, que harían mucho daño a pieles, para que sean altamente respetuosos con la piel. Además, no comedogénicos. También, es importante evitar todo aquello que aumente la inflamación o reseque la piel, y esto incluye cambios en nuestra rutina facial. Por ejemplo, no deberíamos usar jabones en pastilla, exfoliantes en gránulo, ni limpiadores astringentes. También es importante desmaquillarnos o aplicarnos el tónico con los dedos en vez de con discos de algodón (que es como se hace habitualmente), para evitar la irritación que podría ocasionar”, detalla Cabañero.

La nutricosmética puede ayudarte

“Otra de mis recomendaciones sería tratar la piel desde el interior con nutricosmética avanzada específica para piel sensible, en este caso debería contener un aporte importante de colágeno, ácido hialurónico y Omega 3”, explica. En su clínica disponen de un protocolo especial de calma celular para piel sensible y rosácea que es un buen punto de partida para empezar a poner solución a este problema. Para este ritual, utilizan alta cosmética natural y activos e ingredientes específicos para tratar la rosácea y la piel sensible, “Como la peonía, cuyos carbohidratos, lípidos y proteínas son realmente beneficiosos. Durante este tratamiento utilizamos productos con una alta concentración de activos con ingredientes de muy bajo peso molecular para asegurarnos su alta asimilación”, finaliza.