¿Qué es la mesoterapia y para quién está indicada?

La mesoterapia es uno de los tratamientos estéticos más demandados, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Se trata de una técnica que existe desde hace más de 30 años y que, al por ser poco invasiva e indolora, es muy utilizada.

Cuando se acerca el verano, su demanda aumenta, pues es la época del año en la que las imperfecciones salen a la luz y donde la piel sufre más, al exponerla más a la radiación ultravioleta del sol.

En este artículo, exploraremos qué es la mesoterapia de vitaminas, cómo funciona y para quién está indicada.

¿Qué es la mesoterapia?

La mesoterapia de vitaminas es un tratamiento estético que consiste en la aplicación de pequeñas dosis de vitaminas, minerales y otros nutrientes en la piel. Este tratamiento se realiza mediante microinyecciones, que se administran en la capa más superficial de la piel, conocida como la mesodermis, de ahí el nombre de la técnica.

La mesoterapia puede utilizarse para tratar una amplia variedad de afecciones de la piel, como la sequedad, la flacidez, las arrugas, el acné y las manchas.

¿Qué resultados puedo esperar de la mesoterapia?

En primer lugar, las vitaminas y minerales que se administran durante el tratamiento pueden mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel, lo que puede reducir la apariencia de las arrugas y la flacidez.

Por otro lado, los nutrientes también pueden ayudar a proteger la piel contra los daños causados por el sol y otros factores ambientales, aunque, por más que se lleve a cabo este tratamiento, se deberá seguir usando crema solar.

Esta técnica también puede mejorar la circulación sanguínea en la piel, lo que puede ayudar a tener un rostro más luminoso.Y si se hace en el cuerpo, puede resultar útil para combatir la celulitis o la grasa localizada.

¿Para quién está indicada la mesoterapia de vitaminas?

La mesoterapia está indicada para personas que desean mejorar la apariencia de su piel y reducir los signos del envejecimiento. En este sentido, desde el centro Harmos Clinic, de Madrid, lo recomiendan como tratamiento para mejorar la calidad de la piel a partir de los 30 o 35 años, dependiendo de lo castigada, fotoenvejecida o seca que esté la piel en cada caso.

Es importante destacar que este tipo de tratamiento no está indicado para todas las personas. Por ejemplo, puede no ser adecuado para quienes tengan piel sensible o alérgica a alguno de los nutrientes que se utilizan durante el tratamiento. Además, es importante consultar con un médico antes de someterse a cualquier tratamiento estético para asegurarse de que no existen contraindicaciones o riesgos para la salud.

¿Cuánto dura el tratamiento de mesoterapia de vitaminas?

La duración de sus beneficios, según indica Harmos Clinic, puede alcanzar los seis meses, por lo que recomiendan hacerlo bianualmente para mantener la piel radiante durante todo el año.

La mesoterapia en medicina

La mesoterapia no solo tiene uso estético. Como explica la dermatóloga Ana López Barri, presidenta de la Sociedad Española de Mesoterapia, en una publicación para la Universidad de La Rioja, puede emplearse en reumatología, traumatología, dolor crónico y patología circulatoria periférica.

En el mismo texto, apunta que se pueden administrar fármacos en la mesodermis para tratar problemas como las cicatrices, el herpes zóster, psoriasis, vitíligo, verrugas, quistes mucoides o alopecia, entre otros.