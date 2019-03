El método infalible para que tu peinado esté perfecto durante 24 horas

¿Tienes un evento pero no puedes ir a la peluquería? Si quieres tener el pelo perfecto durante todo el tiempo que dure tu cita, en este tutorial en vídeo de Nova Life te contamos una serie de trucos con los que lograrás que tu peinado aguante todo el día sin moverse.

Si eres de esas personas a las que no les dura nada todo aquello que se hagan en el pelo, esto puede suceder por varias razones. Por ejemplo, puede deberse a que tengas el cabello muy liso o a que te toques y manosees el pelo más de lo que deberías. En este vídeo te dejamos las claves para que no vuelva a pasarte.

Con estos consejos ya no parecerá que vas despeinada o que estás recién levantada, ya que estos trucos te ayudarán a preservar el look deseado. Aprende en este vídeo qué métodos puedes aplicar para conseguir un peinado perfecto durante 24 horas. De esta manera no se te saldrá ni un pelito de los recogidos ni se te deslizarán las gomas del pelo a lo largo del día.

Estos trucos son muy sencillos y no requieren destreza ni maña alguna, ya que tienen como única finalidad servirte de ayuda con los peinados tanto de tu día a día como con aquellos recogidos para ocasiones más especiales.

