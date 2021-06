Estos son los ingredientes y principios activos que no debes utilizar en verano

Llega el ansiado verano: para descansar, para irse de vacaciones si podemos, para recorrer pueblos, tumbarse en la arena de la playa… lo que te apetezca. En verano pasamos más tiempo fuera de casa y estamos más expuestas al sol, de ahí que puedas preguntarte qué tipo de crema te conviene más o menos con el sol calentando de lo lindo. O, más que tipo de cremas, qué principios activos son recomendables y cuáles no en esta época del año.

Vamos con ello, por ejemplo, ¿conviene o no conviene utilizar en verano productos que contengan retinol, que no es ni más ni menos que la forma pura de la vitamina A? “Hay que tener cuidado con él durante los meses de sol, pero sí se puede utilizar. Eso sí: en días alternos, solo por la noche y en concentraciones más bajas que en los meses de menos sol”, explica Gema Cabañero, de la clínica estética homónima. Y añade que es importante acompañar esta rutina siempre de un protector solar con protección muy alta durante el día (ya se haya aplicado durante la noche anterior el tratamiento con retinol o no).

No nos cansamos de repetir que el protector solar debiera formar parte de tu rutina diaria de cuidados del rostro, sea invierno o verano pero desde luego, más cuando el sol aprieta.

Sin embargo, Cabañero no recomienda utilizar este ingrediente activo para realizarse peelings en cabina, “Ya que su concentración es mayor y, con la incidencia del sol puede derivar en quemaduras y manchas”.

Verano | iStock

Y, ¿qué pasa con la vitamina C? Se podría aplicar en verano pero con condiciones: “Si quieres usar un tratamiento de choque con ampollas de sérum concentrado, lo recomendable es usarlas por la noche. La Vitamina C no sólo pierde efectividad bajo la radiación intensa, sino que puede manchar la piel. Si tu piel es grasa y con el poro abierto, los restos pueden depositarse en el poro y oxidarse, dando aspecto de suciedad. Esto se combate usando la Vitamina C por la noche y con una protección adecuada para el día”, explica.

Por otro lado, la experta recomienda ayudar con suplementos de nutricosmética para potenciar los beneficios del uso cosmético de la Vitamina C. “Trabajar desde dentro a la par que con cosmética tópica es garantía de unos resultados potenciados y prolongados en el tiempo”, asegura.

Finalmente, ojo con los tratamientos que supongan renovación celular en verano: “Aunque no contenga ingredientes activos fotosensibles, expone mucho más la piel por lo que si los vamos a realizar durante el verano (por suaves que sean) debemos protegernos con el máximo SPF posible”. De este modo, los cosméticos que contengan en su formulación ingredientes activos como el ácido glicólico, aunque no esté demostrado que provoque sensibilidad de la piel frente al sol, deberían usarse con la misma precaución. Si lo vas a usar, Cabañero recomienda “Aplicarlo solo por las noches en una concentración que no sobrepase el 10% y, como siempre, protección solar alta durante el día”.

Por otro lado, Cabañero advierte que debemos tener mucho cuidado con los perfumes, ya que muchos pueden ser fotosensibles a la luz y provocar manchas, quemaduras u otras reacciones al sol.