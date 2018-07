El truco más rápido para hacerte un moño sin horquillas ni gomas

EL LOOK MÁS DESENFADADO

¿Cuántas veces has querido recogerte el pelo y no has tenido goma u horquilla para sujetarlo? Seguro que unas cuantas y, sobre todo, ahora en verano con el calor... Si has salido de casa sin ningún accesorio para ello, no te preocupes porque en este vídeo te traemos un truco rápido y sencillo para que te puedas hacer un moño sin utilizar nada. ¡No te lo pierdas!