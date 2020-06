El buen tiempo ya ha llegado y con él comienza la temporada veraniega: faldas, vestidos, camisetas de tirantes y pantalones cortos. Sin embargo, tener un moretón puede deslucir tu piel en un día de verano. ¿Se pueden quitar estas marcas de forma rápida y simple? Sí, y te lo contamos en el vídeo superior.

Un moratón o moretón (ambas palabras son correctas) es una mancha de tono morado que sale en la piel a consecuencia, normalmente, de un golpe. En su proceso de cura, este hematoma puede coger un color más oscuro, casi negro, marrón y amarillo hasta que finalmente desaparece de la piel. Todo un proceso en el que el hematoma cambia de color durante varios días.

Por otra parte, el moretón causa dolor a la persona que lo tiene. Puede que el cerco del mismo esté un poco abultado y con el roce o la presión haga sentir un pinchazo muy molesto. Como el color del hematoma, este dolor desaparece con el tiempo.

Puede que no te hayas dado cuenta de ese golpe que te diste y de repente aparezca un moretón de la nada. Puedes optar por cubrir el hematoma, pero recuerda no presionar sobre él para no sentir dolor. Sin embargo, es posible que el moretón esté en una zona muy visible, como los brazos o las piernas, o haga mucho calor para cubrirlo, por lo que optas por dejarlo al aire. Pero sigue sin gustarte que se vea esa marca ennegrecida en tu piel.

Si quieres librarte de estas manchas para poder lucir tu piel perfecta, existen unos remedios caseros que pueden ayudarte. Con estos trucos lograrás que los moretones más inesperados desaparezcan, y así no tener que preocuparte más por ellos. En el vídeo superior te explicamos unos remedios fáciles y rápidos y también cómo puedes ponerlos en práctica.

