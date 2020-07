La viral respuesta de 'sinAzucar.org' a un usuario que preguntó cuánto azúcar tiene un porro

La cuenta de Twitter 'sinAzucar.org' es un perfil que revela la cantidad de azúcar que tienen los alimentos. Sus publicaciones se basan en responder las preguntas de los usuarios que quieren conocer la cantidad de azúcar que contiene un determinado producto y si tiene azúcares ocultos.

Al entrar en el perfil, tienen fijado el siguiente tuit: "No os obsesionéis con el azúcar. Si un día te tomas algo con azúcar (por ejemplo, la tarta tan rica que hace tu madre para tu cumpleaños) no pasa nada", asegura. "El problema está en un consumo elevado y continuado. El azúcar no es veneno, pero reduciendo su consumo mejorarás tu salud", explica.

"¿Cuánto azúcar tiene un porro?"

La respuesta de 'sinAzucar.org' a la pregunta de un usuario se ha convertido en viral en las redes sociales. El mencionado usuario hizo la siguiente cuestión al perfil. "¿Cuánto azúcar tiene un porro?", a lo que añadió: "Y ya de paso si sabéis quién pasa en Paterna, me hacéis un favor".

La cuenta 'sinAzucar.org' respondió diciendo: "Tranquilo, no te producirá diabetes de tipo II. Tan solo pérdida de memoria, alteración de las capacidades cognitivas, depresión, ansiedad, psicosis y esquizofrenia". Y añadió: "Ni idea de quién pasa en Paterna. Pregunta a la Policía; son muy majetes".

Las reacciones a la respuesta de 'sinAzucar.org' se produjeron de inmediato:

Un estudio dice que el azúcar produce los mismos efectos que las drogas

Investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) aseguraron, el pasado mes de enero, que el azúcar influye en los mismos circuitos de recompensa cerebral que las drogas.

Los investigadores llegaron a esta conclusión tras realizar un estudio con cerdos en el que observaron cambios importantes en los sistemas de dopamina y opioides del cerebro.