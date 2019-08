El reto es sencillo. Consiste en agregar a tu agenda el número que sigue o que está delante del tuyo. Por ejemplo si tu número es 612345678 contactar con el 612345679 por medio de WhatsApp, iMessage u otra app de mensajería. Eso sí, te tienes que presentar como 'su vecino de número'.

Este juego no es nada nuevo, ya se popularizó en 2016, pero ahora, el batería de Richy Mitch and the Coal Miners, Ryan Lavallee, ha vuelto a popularizar este juego. Aunque no a todos le gustan este tipo de juegos como podemos comprobar.