Al principio de los tiempos sólo había un continente. Esta época se denominó Pangea y duró entre las eras Paleozoica y Mesozoica. El tiempo fue pasando y ese trozo de tierra se fue separando, y se fueron formando los actuales continentes.

Del primer continente nacen todos, y de ahí que los continentes que hoy conocemos encajen unos con otros. La teoría de la deriva continental explica así como se ha ido moviendo la tierra hasta como la conocemos nosotros.

Pero es una teoría que muchos todavía no entienden. Por ejemplo el tuitero @SANGREXENEIZE ha revolucionado las redes sociales con el siguiente tweet: “Bueno, me acabo de dar cuenta que Sudamérica y África encajan perfectamente porque antes no habían continentes. Saludos”.

El tuit ha superado ya los 2.000 RT, y las respuestas han sido masivas hasta tal punto, que el hashtag #Pangea se ha convertido en Treding Topic mundial. El usuario ha vivido respuestas de todo tipo. Entre las que destacan algunas como esta: prefiero no hacer comentarios al respecto”, y me hace preguntarme: “¿cómo explican la deriva continental los terraplanistas? Si la tierra fuera plana, probablemente habría llegado el punto en el que los continentes se despeñaran por el filo”.