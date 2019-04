Una mujer da a luz a un bebé y 26 días después a mellizos sin saber que seguía embarazada

Arifa Sultana es una joven de 20 años cuyo caso ha dado la vuelta al mundo. A finales de febrero dio a luz a un niño a un niño en el hospital y ambos fueron dados de alta. Sin embargo, 26 días después la madre se empezó a encontrar mal y acudió de nuevo al hospital de Daca, en Bangladesh, con fuertes dolores en el abdomen. Fue entonces cuando los médicos le realizaron la primera ecografía y descubrieron que seguía embarazada e iba a tener mellizos.

Según recoge CNN, Sultana tiene dos úteros, una condición congénita poco común que se llama útero didelphys, y como en su zona el acceso a las pruebas de ultrasonido no es sencillo no había tenido la posibilidad de saberlo durante con anterioridad. De este modo, el primer bebé y los mellizos se desarrollaron en matrices separadas. "No es muy común tener dos úteros. Cuando el útero se desarrolla, proviene de dos trompas y esas trompas se fusionan. En algunas mujeres, la fusión no se produce y la pared divisoria no se disuelve", explica Basu, jefe de obstetricia y ginecología del hospital Max Healthcare en Nueva Delhi.

Una vez descubierto el embarazo múltiple, Sheila Poddar, ginecóloga del hospital Ad-Din, le practicó una cesárea de urgencia a Sultana, que tuvo otro niño y una niña. Los cuatro se encuentran en buen estado de salud.

