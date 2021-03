Una mujer de 101 años envía su currículum a una empresa y su historia se hace viral en redes sociales

María Cardoso, una mujer de 101 años, ha revolucionado las redes sociales después de enviar su currículum a una empresa para conseguir trabajo.

Al parecer, la mujer quería ser independiente y poder disponer de su dinero para comprarse su vino, por ello envió su currículum a una empresa de tratamiento cárnico de la localidad de Promissão, en São Paulo (Brasil).

Según explica el diario argentino 'Clarín', la vida de María no ha sido fácil. Comenzó a trabajar a los 9 años y no pudo terminar el colegio, por lo que no sabe leer ni escribir. Por ese motivo tuvo que recurrir a sus familiares para que le ayudaran.

Una vez completado el currículum, la mujer lo envió a través de su bisnieta, Pâmela. Lo que no se imaginaban era que su historia se haría viral en redes sociales. Juliana Araujo, jefa de recursos humanos de la empresa, ha sido la que ha compartido la historia en su cuenta de Facebook.

"Doña María, de 101 años, es una mujer empoderada que le pidió a su bisnieta que me entregara un currículum porque quiere trabajar para no depender de nadie para comprar sus vinos. Una lección de valentía, fuerza e independencia para todas nosotras", señala Araujo en su publicación.

A pesar de todo ello, María no ha conseguido el empleo. Sin embargo, gracias a que su historia se ha hecho viral, una empresa vinícola se puso en contacto con la familia y se han ofrecido a enviarle botellas de vino todos los meses.

Según los familiares de María, ya hay varias empresas que se han puesto en contacto para mandarle vino a la mujer.