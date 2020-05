Un joven se hace viral por sus hilarantes reseñas en Amazon: "Estos protectores son muy sosos, echo de menos los de Windows 95"

Durante esta pandemia por coronavirus las compras por Internet se han duplicado. Durante todo el tiempo que hemos estado encerrados hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida y consumo.

El tuitero @_sk8la explicó en Twitter que su padre había pedido unas pilas por Amazon. Entonces decidió mirar las reseñas del producto Ahí descubrió a "u ntío que se dedica a escribir reseñas chorras". En un hilo, que se ha hecho viral, recopila algunas de ellas.

El usuario comenta con todo tipo de productos: "Ojo, sin guitarra no funcionan. He probado atarlas en dos sillas y dejar las cuerdas de tirantes, suena algo pero nada que ver con una guitarra. En cuanto me compre una subo opinión".

Analiza desde protectores de pantalla hasta cejillas para guitarra y siempre escribe una hilarante opinión.