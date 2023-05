Una joven deja su trabajo el primer día por la jornada de ocho horas: "¿Cómo pueden esperar eso?"

Comenzar en un nuevo trabajo puede ser la bendición de unos y la cruz de otros. Aceptar una oportunidad laboral puede basarse en condiciones como el salario, tiempo o descanso que se brinde a los empleados en dicho puesto de trabajo. Una joven relata en sus redes sociales como renunció a su empleo el primer día debido a que una de estas condiciones era trabajar ocho horas por un salario mínimo.

En el video, publicado en la red social TikTok, la joven cuenta su comienzo en el puesto de trabajo y su posterior renuncia, que se ha vuelto viral. La tiktoker señala como le enseñaron sus labores de forma amable, y que "todo iba bien" hasta que comparó la "excesiva" cantidad de labores que tenía que realizar con su sueldo. Además, también le pareció un motivo de peso para abandonar su puesto tener que trabajar las ocho horas de forma continuada sin poder descansar.

"Querían que trabajara 8 horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos. No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: 'Nunca más quiero volver allí'. No tengo nada en contra de la empresa, conocí a gente agradable allí, ¿pero cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran solo el salario mínimo", defendía la extrabajadora en justificación de su acto.

Demasiadas tareas a realizar

La veinteañera expone también las funciones que tenía que realizar día a día. Estas se basaban en recibir y comprobar correos electrónicos, enviar cajas online, devolver pedidos y trabajar con el sistema informático. Estas acciones merecían más sueldo, según la joven.

Un contenido hecho viral

La usuaria de TikTok @croissantwoman, concentra ya alrededor de dos millones de seguidores y utiliza su perfil para subir contenido sobre creaciones de 'outfits', 'tips' e historias sobre su día a día, como es el caso de este video.

El clip llamado #storytime cuenta con más de un millón y medio de reproducciones, 396.900 me gusta y 14.100 comentarios.