Invita a una chica a una copa y al día siguiente le pide una transferencia por "no pasar la noche juntos"

Una chica ha publicado en su cuenta de Twitter el mensaje que recibió de un chico que había conocido la noche anterior.

"Un hombre me invitó a una copa anoche cuando salí y le di mi número de teléfono", así cuenta la historia Chlo Matthews.

Primero el chico le envió un mensaje sin saber muy bien si se lo enviaba a la chica pero Chlo le confirmó que era la chica del vestido de la noche anterior, el desconocido le envió un mensaje diciendo: "¿Me podías hacer una transferencia del dinero que me costaron las bebidas que te compré anoche? Dado que no nos fuimos juntos a casa, no mereció la pena, pero mi tiempo sí".

Chlo compartió una captura de pantalla en su cuenta de Twitter y se ha vuelto viral. El tweet ya acumula más de 1000 retweets y más de 67.000 'me gusta'.

También te puede interesar...

El hilo de una tuitera que intentó sabotear el regalo de una profesora tras meterla por error en un grupo de Whatsapp