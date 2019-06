El hilo de una tuitera que intentó sabotear el regalo de una profesora tras meterla por error en un grupo de Whatsapp

En los últimos tiempos los hilos de Twitter se han convertido en una manera ideal para contar historias largas y mantener entretenidos a los usuarios de la red social. Entre todas las publicaciones que se encuentran en la red de microblogging hay algunas que atrapan a los internautas por su humor.

Es el caso de la historia relatada por una joven a la que unas madres de Zaragoza la metieron por error en un grupo de Whatsapp donde debatían que regalarle a la profesora de sus hijos.

"Me han metido en un grupo 'random' de Whatsapp en el que no conozco a nadie que se llama 'Regalo Rosa'. Veamos hasta cuándo dura mi infiltración", así arrancaba el hilo, que suma 18.000 retuits y cerca de 43.000 'me gusta'.

La joven decidió interactuar en el grupo y poco después de estar dentro propuso un regalo para Rosa. "Podemos regalarle este succionador de puntos negros. Lo hablé una vez con ella y me dijo que le gustaba, que es de esas cosas que no sabes que necesitas hasta que las pruebas", aseguraba la joven, a quien una de las madres le respondió que ese no le parecía "un detalle para una profesora".

El resto de madres siguió enviando sus propuestas y llegaron a la conclusión de que una taza podría ser un buen regalo por lo que la tuitera propuso comprarle una taza con la frase 'lágrimas de mis estudiantes'. Según continuaba la conversación, la joven se preguntaba si estarían contando con ella para pagar el regalo: "Desde luego soy la que más está participando", decía.

Al día siguiente las madres seguían proponiendo regalos y una de ellas abogaba por poner más dinero para poder comprarle algo mejor: "Yo pago lo que haga falta, se lo merece", decía la infiltrada.

Al ver que las madres no avanzaban, la joven decidió volver a su propuesta inicial y volvió a hablar sobre el succionador de puntos negros: "Disculpadme no quiero ser pesada pero sigo pensando que esto es ideal, le va a hacer ilusión y podemos inscribirle algo, por ejemplo: esperamos que te acuerdes de nosotros cada vez que lo uses. O algo así, un bonito detalle".

Incrédulas por el mensaje, una de las madre preguntaba si era cierto que la profesora había hablado sobre este aparato y después pasó a preguntar el precio.

Tras unas horas sin publicar nada en Twitter sobre el regalo, la tuitera decía que estaba haciendo todo lo posible por conseguir un buen detalle para la profesora: "Estas muchachas no están ni la mitad de implicadas que yo en el regalo de Rosa y no me contestan, pero no os preocupéis, en cuanto tenga contenido lo subo. Yo seguiré luchando por un buen regalo para Rosa". En la siguiente actualización cuenta el momento en el que una madre le dice que ese regalo puede ser algo muy personal y otra apuesta por comprarle un pack de experiencias.

Tras días de infiltración, la tuitera llega incluso a conseguir el teléfono de la profesora y en un momento una de las participantes le hace una pregunta comprometida: "Vamos a ir conociéndonos. ¿Eres madre de...?".

Tras intercambiar algunas bromas, una de las madres le habla por privado para comentar su desacuerdo sobre otras propuestas y ahí surge una conversación que dura días.

Es entonces cuando la tuitera decide dar el paso y contarle la verdad a la madre con la que ha hablado varios días.

Al enterarse de la verdad, la madre hace muchas preguntas y acaba diciendo "jolines estoy en 'cho'".

Finalmente la tuitera fue eliminada del grupo y la madre con la que había tenido más contacto acabó bloqueándola.

