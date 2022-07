Indignación en las redes por el último 'post' de Kylie Jenner

Está claro que la vida de rico lleva consigo muchos lujos. Desde yates privados o coches de alta gama hasta lujosos viajes con todo incluido. Esto, en varias ocasiones, provoca que las 'celebrities' de nuestro país, e incluso las internacionales, metan la pata.

La subida del precio de combustible, la luz, los alimentos... todo se ha encarecido con motivo de la invasión rusa al pueblo ucraniano. Lo que ha provocado que la mayoría de familias se hayan apretado más el cinturón. Sin embargo, hay quienes pueden permitirse el derroche.

Mientras que los gobiernos nos piden que recortemos consumo en combustible, Kylie Jenner y su novio deciden en qué avión volar. Algo que no ha sentado nada bien a gran parte de su comunidad, a diferencia de sus más allegados, donde la mayoría de comentarios les parecía "grandes objetivos" (big goals, acompañado del emoticono de fuego). También había quien le recomendaba que fuesen en los dos ('Both! Meet there').

"¿Para qué estoy reciclando?"

Sus seguidores han mostrado su malestar en los comentarios del 'post', donde la gran mayoría ha utilizado la ironía. En ellos se puede leer algunas cosas como "para qué estoy reciclando", "¿por qué tengo que limitar mi consumo de carne y usar pajitas de papel mientras que el 1% consigue bombear toneladas de carbono a la atmósfera para un día de viaje a Palm Springs?", o también "¿Tu desperdicio de emisiones de gas o el mío?? (acompañado de dos emoticonos con corazones en los ojos)".

Sin embargo, el debate no solo se ha quedado en 'Instagram', también ha llegado a la zona cero de toda polémica, 'Twitter'.

No es la primera vez que un miembro de las Kardashian se vuelve 'Trending Topic' en dicha plataforma, y como no iba a ser de otra manera ahí estuvieron. La indignación de los usuarios, muy parecida a los de 'Instagram', se hacía eco en todo el mundo.