Una familia estadounidense cocina una pizza en el horno y descubre una serpiente asada dentro

La carne de serpiente es consumida habitualmente en ciertos países, especialmente en el Sudeste Asiático. Incluso múltiples estudios resaltan sus beneficios y propiedades curativas. Sin embargo, si te encuentras por sorpresa una serpiente asada dentro del horno de tu cocina, probablemente no tengas en cuenta lo provechoso que puede llegar a ser consumir este reptil.

Esto fue lo que le pasó a una familia de Carolina del Norte cuando cocinaron una pizza congelada pero sacaron de su horno una serpiente chamuscada. Amber Helm, la madre, ha explicado al medio 'WRAL' que todavía no entienden cómo el reptil pudo entrar dentro del horno. Se trataba de una cena en familia, un lunes como otro cualquiera, sin embargo, los problemas comenzaron cuando la cocina empezó a oler mal y el horno empezó echar humo. "Le dije a mis muchachos que retrocedieran para asegurarme de que no ocurriera un incendio o algo así", ha asegurado Helm al medio estadounidense.

Al acercarse al electrodoméstico descubrieron que había algo extraño en el interior. Pero en ninguno de los casos se esperaban que se tratase de una serpiente. Cuando se percataron del particular intruso, la familia no dudó en ir a cenar fuera. La serpiente tenía aproximadamente 45 centímetros de largo, según Robert Helm, el padre de la familia. Aseguran que desde el suceso no han vuelto a utilizar el horno. "Lleva unos días en remojo, de momento sólo hemos sacado la rejilla", ha contado el padre.

La familia ha asegurado que pondrá el caso en manos de expertos para investigar cómo llegó el reptil hasta su cocina.