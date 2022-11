La emotiva historia de una joven tras finalizar su tesis al encontrar una carta de su abuelo fallecido

En los momentos más importantes de la vida, siempre se echa de menos a quienes ya no están, por lo que las emociones son más sentidas. Sin embargo, hay quienes se dejan notar aunque ya no estén, como en el caso de Eve Iglesias, una joven estudiante que acaba de terminar su tesis.

Al obtener el resultado de la tesis y habiéndola aprobado, Iglesias volvió a su pueblo –como cuenta en un hilo de Twitter– y encontró en la ventana un sobre. Un sobre al que no le dio importancia ya que como ella cuenta: "Mis abuelos siempre que nos regalan dinero nos lo dan en sobre y escriben una cartita ahí, por lo que tengo varios dando vuelta por mi cuarto como recuerdo". Pero este era especial.

El sobre de la ventana todavía tenía dinero: "Si todavía tiene plata, es porque es nuevo pensé", continúa publicando la joven. Y así es. La carta que se encontraba en la ventana era nueva y dentro había una carta emotiva de sus abuelos, Cristi y Jorge.

La carta llevaba escrita desde hace seis años y su madre era quien la tenía guardada en su mesita de noche, la cual encontró por casualidad, ya que no recordaba que estuviese ahí. Sin embargo, apareció en el momento exacto que debía aparecer.

"Tuvo SEIS años para que alguien lo encuentre, podría haber salido en cualquier otro momento. Y llegó a mis manos uno de los días mas importantes para mí. Ni un día más, ni un día menos.", continúa escribiendo en el hilo Iglesias.

Una emotiva casualidad que esta joven no va a olvidar y que asegura que fue obra de su abuelo: "Mi abuelo fue el abuelo más presente del mundo. ¿Qué si creo que se encargó de estar presente en ese momento aún estando desde otro plano? Sí", afirma mientras añade que "¿Todavía me siguen demostrando que el alma sigue con nosotros y lo único que se va es el cuerpo? También. Sigo flasheada, qué increíbles las conexiones, qué afortunada soy".

El hilo acumula más de 145.000 'me gusta' y 9.000 'retuits'. Entre los comentarios de los usuarios hay quienes se han emocionado leyendo la historia: "Gracias por contarnos esto me da esperanza de que sigue estando, me emociono por mi abuelo. Hay que recordarlos sonriendo y con buenos momentos", o "Me has emocionado, esa conexión jamás se cortó. Los abuelos son lo más bonito que podemos tener, siempre, en cualquier plano, orgullosos y felices de sus nietos. Felicitaciones por el cierre de esta etapa que leemos que fue, realmente, de lo más feliz".

La protagonista de la historia ha querido agradecer todos los mensajes que ha recibido desde todas partes del mundo tras compartir esta emotiva historia.