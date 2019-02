La carta de una mujer por San Valentín: "Me fui sin despedirme de él y días después estaba muerto"

"En 2002, recibí una llamada telefónica que cambió el paisaje de mi futuro para siempre: el hombre que amaba había muerto. Días después de la última vez que lo vi, Stuart fue atropellado por un coche en una noche de fiesta y se quedó en muerte cerebral", empieza la carta que una mujer ha hecho pública por San Valentín en el diario británico 'Metro'. La misiva continúa de la siguiente manera:

"Tenía sólo 22 años, y sus padres se vieron obligados a tomar la horrible decisión de apagar su máquina de soporte vital. Fue la primera tragedia de mi vida. Stuart y yo nos conocimos en el primer día de universidad y la atracción fue instantánea y mutua. Ambos estábamos estudiando Literatura Inglesa, compartíamos la pasión por los libros y teníamos el mismo afecto por los clubes, la bebida y el resto. En ese momento, tenía un novio en casa, una manta de seguridad a la que volvía regularmente, y Stuart siempre tenía una chica.

Estaba celoso, pero había una regla no escrita de que siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Así que no apresuramos las cosas, porque pensábamos que teníamos el resto de nuestras vidas para estar juntos. Después de meses de coquetear, nos hicimos más que amigos. Todavía recuerdo nuestros besos, su mano en la parte baja de mi espalda y la forma en que me hizo sentir. Pero éramos jóvenes y no quería estar atada, así que una vez que la graduación llegó, terminamos las cosas (aunque nunca nos comprometimos oficialmente el uno con el otro).

Él se quedó en Londres y yo me mudé para hacer un postgrado. La vergüenza de mi último momento con Stuart nunca me ha abandonado, ojalá le hubiera dicho que lo amaba. Seis meses después, la última vez que vi a Stuart, decidí no correr a sus brazos -a pesar de que todavía estaba enamorada de él, y de que ambos nos habíamos escrito cartas de amor durante los meses que habíamos estado separados-. Me reía a carcajadas de las bromas de los demás y lo miraba fijamente cuando él no sabía que yo estaba mirando, pero no le prestaba atención.

Después de todo, pensé que habría otras noches, para poder jugar una última vez. Me fui sin despedirme de él y días después estaba muerto. La llamada telefónica llegó tarde por la noche de mi mejor amigo, quien me contó la noticia. Vomité por la conmoción. Estaba rodeado de gente que no lo conocía y quería estar en el primer tren a Londres para estar cerca de otros que lloraban por él, como yo. Me sentí patéticamente indefensa y odiaba la vida en la que me quedé sin él. El funeral fue la experiencia más horrible de mi vida.

Hasta el día de hoy, sigue siendo la cosa más triste que he experimentado. Su familia gritaba de dolor. Todos lo hicimos. Los chicos querían honrar su memoria emborrachándose, consumiendo drogas y divirtiéndose. 'Es lo que Stu hubiera querido', se dijeron a sí mismos. Mientras tanto, no podía dejar de llorar. Volví a mi vida sintiéndome como un zombi. Me metí en mis estudios, bebía y estaba con otros hombres, pero nada me ayudó.

Nuestro grupo de amigos se mantuvo en contacto durante un tiempo, pero a medida que pasaron los años, nos dimos cuenta de que todo lo que teníamos en común era la falta de Stuart. Ahora sólo veo a unos pocos, pero cuando lo hago, Stuart siempre está en la habitación. La vergüenza de mi último momento con Stuart nunca me ha abandonado, ojalá le hubiera dicho que lo amaba. Una vez que el dolor se había calmado -no se había ido, porque nunca se ha ido- empecé a poner un pie delante del otro otra vez. Sorprendentemente, me sentí más segura, porque sentí que no tenía nada que perder. En mi mente, nada puede ser peor que perder a alguien que amas".

Ahora Helen Fear está casada y tiene dos hijas de siete años.

Te puede interesar

Así fueron los últimos minutos de la novia que murió en el accidente del helicóptero que la llevaba a su boda

Pide el divorcio de la profesora que lo violó cuando él tenía 12 años después de otros 12 de matrimonio

La emocionante sorpresa de un hombre en silla de ruedas a su esposa el día de su boda