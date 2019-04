La carta de una madre contra el uso de los leggings en clase desencadena protestas entre las jóvenes

"Soy sólo una madre católica de cuatro hijos con un problema que sólo las niñas pueden resolver: los leggings". Así expresó Maryann White su preocupación por la forma de vestir de las jóvenes de un campus universitario de Indiana.

La señora asistía regularmente al servicio de misa que brindaba la universidad de Notre Dame, en Indiana y afirmó en una carta publicada en el periódico The Observer, que los leggings que vestían las jóvenes "la molestaban". "Me avergonzaba por las jóvenes en la misa", escribió la señora White. "Pensé en todos los demás hombres a nuestro alrededor y detrás de nosotros que no podían evitar ver sus traseros."

La carta provocó una reacción inmediata entre los estudiantes, quienes argumentaron que la elección de su ropa no debería ser vigilada y que las mujeres deberían ser libres de usar lo que quieran.

El grupo de estudiantes Irish 4 Reproductive Health organizó el 'Leggins Pride Day' y animó a todas las personas, mujeres y hombres, a que usasen sus leggings por el campus.

Los jóvenes han protestado contra la percepción de que la mujer es responsable de las acciones de los hombres, que no pueden controlarse a sí mismos.

Varios estudiantes han compartido sus fotografías usando leggings en las redes sociales. No solo mujeres, muchos hombres han apoyado la protesta y han reivindicado por la libertad de todos de decidir qué ropa nos ponemos.

El Washington Post señala que no es la primera vez que una carta a un periódico estudiantil cuestiona la forma en que se visten las estudiantes femeninas. En el escrito titulado "Damas, sed decentes", un estudiante se quejó de los trajes "inapropiados" que usaban las mujeres en el campus.

