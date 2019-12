'Feliz Navidad', la vía ferrata más complicada de España: "Disfrutas cuando tienes el nivel adecuado"

Los amantes de la escalada conocen bien cuál es la vía ferrata más dura de España. 'Feliz Navidad' se ubica en Lérida y es todo un reto para los que se atreven a afrontar sus 110 metros de recorrido.

La instalación se sitúa en la sierra de Lérida y, compuesta exclusivamente por agarres y péndulos de hierro, es uno de los itinerarios más duros y exigentes de España.

"Hay pasos donde realmente se necesita resistencia física muscular para poder superar ciertas secciones" aseguró Aitor Martínez, experto en vías ferratas, para Antena 3 Deportes.

Martínez además apostilló "se disfruta realmente cuando tienes el nivel adecuado para esta actividad". Incluso los más profesionales experimentan dificultades con este itinerario.

"He ido a vías ferratas a trabajar y me he encontrado con personas que van mal equipadas, van sin casco, sin respetar distancias de seguridad" concluyó para advertir del deber de tener una buena preparación para afrontar el reto.