Varios migrantes se esconden en un camión español para cruzar el Canal de la Mancha

Las imágenes se tomaron en la M25, en Dartford, en el condado de Kent. El camión, con base en Murcia, se dirigía hacia Reino Unido desde Calais con una carga de cebollas. Acababa de cruzar el Canal de la Mancha en el ferry que une el puerto francés de Calais con la costa británica cuando sucedió el incidente.

El vídeo muestra al conductor abriendo las puertas del camión y viendo cómo salen varias personas de su interior. Al parecer, durante un atasco ya en Reino Unido, un conductor de otro vehículo advirtió al transportista español de que había ruido en la carga y el conductor abrió las puertas para hacer una comprobación.

Justo después del incidente la empresa estuvo en contacto con Inmigración en Inglaterra, que abrió una investigación por su parte y se entrevistó con el camionero. Según José Antonio Flores, Director General Adjunto del Grupo El Mosca, las autoridades británicas no advirtieron ninguna irregularidad que implicara al transportista.

Transportes El Mosca no es la primera vez que vive un incidente de este tipo. La empresa también ha abierto una investigación interna, en la que no se ha detectado ninguna mala praxis por parte del transportista. Flores no se explica en qué punto pudieron subir estas personas al camión. Según él, el único punto en el que se pierde la señal de GPS del camión es en el trayecto en ferry; aunque apunta a que el camionero superó los escáneres de entrada y salida del ferry.