WhatsApp planea aumentar el número de participantes en los grupos a más de 1.000 personas

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas y conocidas en la sociedad. Su expansión no tiene límites. Una de las funciones estrella de esta red social de mensajería es poder estar dentro de un grupo con una multitud de personas y contactos. Muchas veces, sin embargo, pueden ser molestos. No siempre los usuarios están en grupos que desean, pero no tienen otra opción.

En el año 2017, el límite de personas en un grupo de WhatsApp era de 256 usuarios. En mayo de este año se amplió a 512. Y ahora, vamos a presenciar otro aumento en la capacidad de albergar personas en un grupo.

Cabrán hasta 1.024 personas con la nueva actualización que tiene la aplicación entre manos. No es definitivo, pero siguen haciendo pruebas para incluir a más participantes.

Antena 3 Noticias ha salido a la calle para preguntar a las personas que les parece esta nueva noticia. "Me parece extraordinario si se usa correctamente", decía una joven. La compañía estadounidense propiedad de Facebook quiere superar la barrera de los 1.000.

Opiniones encontradas sobre los grupos

A otro joven le parece que esta aplicación supondría un "agobio" ya que si "30 personas son 30 opiniones diferentes, con un grupo de 1.000 personas hablamos de 1.000 opiniones diferentes". Esta ampliación podría generar más problemas en los llamados 'grupos del colegio': "Y tengo que estar en el grupo porque si no, no te enteras de las cosas". Otros, simplemente los "odian": "Los tengo siempre silenciados".