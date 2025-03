No volveremos a usar igual WhatsApp, Instagram o Facebook: llega Meta AI a España y esto es todo lo que ofrece

Este viernes 28 de marzo, millones de usuarios españoles de WhatsApp se han encontrado con un nuevo círculo en la parte inferior de sus chats. Se trata de Meta AI, la inteligencia artificial que cambiará la forma en la que estamos acostumbrados a interactuar con nuestros teléfonos.

Todavía existe una parte de la población que no cuenta con esta actualización en sus teléfonos. Que no cunda el pánico, la recibirán muy pronto. Si aun así no son capaces de esperar, pueden acceder al Play Store, en el caso de Android, o al App Store, en el caso de Apple, y descargar la última actualización de la aplicación.

A pesar de que esta tecnología tan solo estaba disponible en otros mercados ajenos al español, Mark Zuckerberg, programador y empresario estadounidense, ha comenzado a integrarla en todas las pantallas que cuenten con sus aplicaciones o redes sociales en Europa.

¿Qué es Meta AI?

Meta AI es una inteligencia artificial que opera de forma similar a ChatGPT y que destaca por estar integrada directamente en las aplicaciones de la compañía, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

Gracias a esta herramienta podrás consultar las cosas de forma mucho más directa, sin tener que salir de la aplicación para meterte en otras externas y, por consiguiente, disfrutando de una experiencia de usuario más fluida y enriquecedora.

La llegada de Meta AI a España no solo marca un avance en la tecnología, sino que también tiene importantes implicaciones. La incorporación de inteligencia artificial en plataformas como WhatsApp podría cambiar radicalmente la forma en que las personas se comunican, obtienen información y comparten contenidos.

Con esta herramienta, los usuarios disfrutarán de una comunicación más ágil, con respuestas inmediatas y la capacidad de editar fotos rápidamente, lo que facilita tanto las interacciones personales como la colaboración laboral. A su vez, las empresas podrán beneficiarse de esta inteligencia para automatizar las respuestas a sus clientes, mejorar la experiencia del consumidor y recopilar información sobre las preferencias y las tendencias del mercado.

¿Qué ofrece esta herramienta?

Esta inteligencia artificial (IA) ofrece un amplio abanico de posibilidades a los usuarios. Estas son las principales:

Realizar consultas escritas y recibir una respuesta instantánea.

y recibir una respuesta instantánea. Hacer preguntas mediante comandos de voz , presionando el botón del micrófono en el chat de WhatsApp y formulando tu consulta.

, presionando el botón del micrófono en el chat de WhatsApp y formulando tu consulta. Editar imágenes eliminando o agregando elementos, ajustando los colores de cualquier objeto y difuminando el fondo. Esto permite que los usuarios puedan ejercitar su creatividad durante sus interacciones sociales.

eliminando o agregando elementos, ajustando los colores de cualquier objeto y difuminando el fondo. Esto permite que los usuarios puedan ejercitar su creatividad durante sus interacciones sociales. Chats grupales en los que cualquier miembro puede realizar preguntas y obtener respuestas sin salir de la conversación.

