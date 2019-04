Tres estudiantes españoles, seleccionados por una multinacional para desarrollar videojuegos

Hive es un videojuego con un desarrollo planeado para PS4, PC y Xbox One. De momento, el desarrollo será exclusivo para la consola de sobremesa de Sony. El estudio Catness Games está desarrollando un shooter multijugador de scroll horizontal en el que 10 jugadores se dividirán en dos equipos para enfrentarse en el interior del planeta Hive IV.

Deiland se trata de un videojuego creado por el estudio Chibig

Por su parte, Timothy vs the Aliens, uno de los juegos finalistas de la III Edición de los Premios PlayStation, ha sido desarrollado por el estudio Wildsphere, Timothy vs the Aliens nos pondrá en la piel de un gangster que vive en su mundo en blanco y negro cuando se ve sorprendido por los coloridos extraterrestres.