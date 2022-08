Vacaciones en vertical: así son las gafas que graban en vertical para compartirlo en redes sociales

Si eres de los que no deja de pensar en grabar cada instante, incluso en vacaciones, este es tu nuevo aliado: unas gafas capaces de grabar vídeos. Aunque esto no es todo, la grabación es en vertical con el objetivo de que puedas compartirlo en tus redes sociales.

Lo de poder capturar un instante para siempre cada día es más fácil. Con estas gafas, eso puede convertirse en realidad sin necesidad si quiera de un teléfono móvil. Estas gafas graban vídeos de hasta 60 segundos, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Este nuevo instrumento está pensado para grabar vídeos cortos, en vertical y pensados para que vayan directos a nuestras redes sociales.

Las propias gafas llevan incorporados altavoces y micrófono. Gracias a ello, son capaces de registrar cada detalle de nuestro alrededor. Estas gafas se han convertido en la otra perspectiva de los días de sol y playa, la perspectiva que graban los drones desde el aire. Los drones son cada vez más utilizados por familias, sobre todo en sus vacaciones.

Ahora estas imágenes, tanto con gafas o con drones, ya no se graban solo en horizontal, también en vertical, para poder compartirlas así con nuestros seguidores. Víctor Abarca, fundador de 'House of VA', explica que la cámara del dron es capaz de grabar tanto en horizontal como en vertical y "no se pierde ninguna zona en el recorte que se vaya a hacer de la imagen". Víctor explica que esta técnica "simplemente aprovecha el 100% del sector".

Quién nos iba a decir que tendríamos tantas facilidades a nuestro alcance para captar momentos. Hace tan solo uno años, todo quedaba registrado en cuatro tercios y casi hacía falta una mochila para transportar nuestro equipo de grabación.

Avances agigantados en la tecnología

Hace unos años era imposible saber que llegaría la pandemia del coronavirus y que traería todo lo que trajo consigo. Aunque aún se hace más imposible saber que la tecnología podría llegar a ponernos en la piel de un contagiado por covid gracias a la realidad virtual.

El proyecto 'Respira', puesto en marcha hace apenas un año, te permite ponerte en la piel de una persona que ha enfermado por coronavirus gracias a la realidad virtual. Esto fue llevado a cabo por las autoridades sanitarias en las Islas Canarias. El objetivo que persigue este proyecto es concienciar sobre lo que supone contraer dicha enfermedad y sus riesgos.