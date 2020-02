Los relojes Android Wear serán compatibles con iPhone

El ecosistema de 'smartwatches' de Google está en pleno apogeo, con el Huawei Watch y la segunda versión del Moto 360 en camino, con lo que no era tan descabellado pensar en un soporte para iOS, más aún tras meses de rumores.

El anuncio realizado a través del portal de Android no ha pillado a nadie de imprevisto, puesto que desde hace tiempo circulan rumores acerca de una compatibilidad con iOS e incluso ya era posible habilitarlo de forma no autorizada a través de sendas aplicaciones. Ahora, ya no cabe duda: los relojes inteligentes de Google ya integran soporte para iOS, de forma que es posible recibir las notificaciones entrantes en el iPhone desde un reloj basado en Android Wear.

De esta manera, bastará con instalar la aplicación de iOS desarrollada para la ocasión, que ha llegado a la store este lunes, para recibir notificaciones y alarmas en el reloj, además de avisos desde aplicaciones de terceros.

No obstante, la compatibilidad con el sistema operativo de Apple solo estará disponible para los modelos de smartphone con iOS 8.2 o superior, y para los modelos de smartwatches más modernos, que en este momento son Huawei Watch, Asus ZenWatch 2 y LG Watch Urbane. Eso sí, no se prevé que la sincronización entre el teléfono inteligente y el 'wearable' alcance la del binomio de la misma plataforma.

A pesar de las limitaciones, se trata de una estrategia contundente de Google para ganar relevancia en el mercado, ofreciendo un 'hardware' más económico que el Apple Watch a los usuarios de iPhone.