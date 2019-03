El '.com' cumple 30 años con 117 millones de páginas web en todo el mundo

EL SIGNO Y LAS TRES LETRAS MÁS USADOS DE LA RED

Hace 30 años nacieron un signo y 3 letras (.com), que hoy son las más utilizadas en Internet. Un nacimiento que cambió el curso de la Red. Varias empresas tecnológicas decidieron abreviar de esta forma sus conexiones. Actualmente existen cuatro millones de dominios '.com' en España. El primer '.com' de la historia fue www.symbolics.com, una empresa tecnológica que abrió una nueva era en Internet.