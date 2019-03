Pueblos sin cobertura, donde la desconexión es una imposición y un problema

Da igual el modelo de móvil y da igual la compañía. "No carga, ¿no?", pregunta un recién llegado. "No, sin conexión", responde otro. En Huetos en todos sale el mismo mensaje: "No hay servicio". Y así desde 1998 porque en esta localidad de Guadalajara no hay cobertura.

"Me paso todo el día con el móvil, whatsapeando, y luego venir aquí cuesta mucho", reconoce uno de los jóvenes que llenan Huetos en verano. Por eso, el plan de "ir a buscar cobertura porque, si no, no podemos llamar" es allí habitual.

Lo sufren los jóvenes y también los mayores. "No puedo hablar con mis hijas, y una está en el extranjero", cuenta uno de los vecinos. E incluso hay quien ve aún más complicado trabajar: "Mi marido es autónomo y tengo que pasarle las facturas, pero no puedo navegar, ni trabajar, ni siquiera pasarle los correos, inclusive pagando Internet", cuenta una vecina.

ay otra opción:

subir a un cerro donde sí llegan las ondas.

conexión a Internet "ni para una simple emergencia que pueda surgir".

Hasta Sotoca de Tajo tienen que ir los vecinos si quieren conseguir cobertura. Está a unos tres kilómetros. HCon tantos obstáculos, hay quien se queja de que no haya

En verano, la población de Huetos se multiplica, pero en invierno sólo viven unos 40 vecinos. Y para ellos la falta de Internet también complica su día a día. Algunos necesitan ayuda, por su edad, y aseguran que ya no les vale el teléfono fijo ante una urgencia.

Se manifestaron esta semana, pidiendo una solución a las administraciones y a las operadoras. Pero, de momento, siguen sin cobertura... y sin recibir respuesta.