La política de datos de WhatsApp provoca traslados masivos de usuarios a Signal

Tras el anuncio que hizo 'WhatsApp' de que compartiría obligatoriamente los datos de los usuarios con la red social Facebook, aumentaron las descargas en otras plataformas de mensajería como Signal o Telegram.

Este cambio en la política de datos de WhatsApp solo afecta a países fuera de la Unión Europea, pero si no autorizas a que la aplicación de mensajería instantánea los comparta, no puedes seguir utilizando el servicio. Los mensajes de WhatsApp están encriptados, lo que significa que Facebook no puede ver el contenido, pero WhatsApp recopila más información aparte de estos mensajes que sí puede compartir.

Esta fue la razón por la que mucha gente comenzó a descargarse masivamente otras herramientas de mensajería instantánea. Es el caso de Signal, que durante el 6 y 10 de enero aumentaron sus descargas en 7,5 millones de personas que la instalaron, según Sensor Tower.

Por otro lado, Telegram ya ha superado los 500 millones de usuarios activos. Tal y como ha publicado la empresa en twitter, hasta un total de 25 millones de usuarios nuevos se han instalado la aplicación en las últimas 72 horas. Aunque ha habido una gran cantidad de descargas de estas plataformas, WhatsApp no ha notado un gran descenso de usuarios, según Apptopia, porque esta aplicación es muy utilizada por todos los países en general.

Signal es una app de mensajería multiplataforma que no comparte datos de los usuarios. Es gratuita y está disponible para iOS y Android, y también tiene una versión para escritorio. Además, también cuenta, al igual que WhatsApp, con la encriptación de mensajes.