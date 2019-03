La cartera atropellada en Mallorca pide ayuda para localizar al responsable

Ana Belén Hinojosa fue atropellada por un un hombre en Palma. El conductor se dio a la fuga en Establiments. La trabajadora de correos ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al responsable: "Me gustaría que me mirara a la cara y que me explicara que es lo que siente una persona que atropella a otra y la deja tirada en medio de la carretera como si fuera una bolsa de basura".

La Policía Local pide a cualquiera que tenga alguna información, que se ponga en contacto con las fuerzas de seguridad (teléfono 092).