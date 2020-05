El perfil del usuario de internet durante el confinamiento por coronavirus

Este domingo 17 de mayo de 2020 se celebra el Día de Internet. Internet llegó a España en los años 90. A partir de aquí, la vida cotidiana y profesional ha cambiado en muchos aspectos. La comunicación ha evolucionado gracias a esta nueva herramienta y es más sencillo acceder a cualquier contenido. En 20 años ha contribuido con grandes avances en el mundo.

Durante esta pandemia por coronavirus Internet está siendo una tabla de salvación, un bálsamo, un amortiguador de algunos de los efectos más devastadores del confinamiento. España ha demostrado que tiene una excelente infraestructura de telecomunicaciones y una muy buena penetración de usuarios de las tecnologías. Ha sido posible activar una experiencia masiva de teletrabajo, la tele-asistencia médica, la educación a distancia, la comunicación social o un acceso a la cultura y al entretenimiento de calidad.

Pero la crisis del coronavirus ha evidenciado las brechas sociales; que hay colectivos en clara desventaja frente a otros; estudiantes que no disponen de dispositivos o redes adecuados para hacer sus trabajos; mayores en residencias u hospitales aislados por no disponer de una adecuada conexión para mantener el contacto; o personas dependientes que, sin la ayuda de sus cuidadores, han estado doblemente aisladas, al no poder acceder de una forma independiente a esas tecnologías.

Uso de internet durante el estado de alarma

Durante el estado de alarma el acceso a Internet ha subido en hora pico el 71%, mientras que en el acumulado el tráfico se ha incrementado por encima del 120% aumentando por la mañana el consumo de datos fijos motivado, en su mayor parte, por el teletrabajo.

La explicación del aumento de uso acumulado a lo largo del día reside en que las familias se conectan a la red de datos fija (mediante WiFi), en vez de móvil, para navegar por Internet, ver películas en streaming, celebrar videoconferencias con familiares o amigos, compartir juegos en red, o realizar teletrabajo.

El uso del whatsapp mantiene su crecimiento en un 300%, sin gran variación respecto a la anterior fase de confinamiento y las herramientas colaborativas de videoconferencia (Whatsapp, Skype, Teams, Zoom, etc.) han experimentado un crecimiento exponencial del 250%. En lo que a telefonía fija se refiere, ha crecido el 90%.