'Tu paquete está en camino', la estafa que se repite y suplanta a Correos

Durante el inicio de 2021 una ciber estafa se repite, se trata de un SMS que aparenta ser de correos y que incluye el texto "tu paquete está en camino". Junto a ese texto se incluyen otros datos como un supuesto número de envío y un enlace que permite hacer un seguimiento del paquete que vamos a recibir.

Esta ciber estafa no es nueva, sino que ya se trata de una de las formas más comunes por la que los estafadores pretenden suplantar a correos para acceder a datos personales y bancarios de las víctimas. Se trata de una técnica de phishing. El enlace nos redirige a otra página para descargar una aplicación con la que poder seguir el envío, pero en realidad es una página propiedad de los estafadores a través de la cual pueden acceder a nuestros datos.

El repunte de esta estafa ha coincido además con las fiestas navideñas y con el temporal Filomena lo que provocó que muchas personas estuviesen esperando recibir algún paquete, lo que puso en alerta a las autoridades. El programa Espejo Público habló con una víctima de esta estafa.

Los expertos en ciber seguridad insisten en que es importante fijarse bien en los detalles del SMS antes de pinchar en cualquier enlace. Por ejemplo, cuando compañías como Correos mandan un SMS o cualquier otra comunicación lo hacen a través de un remitente oficial. Del mismo modo, es importante fijarse en que el mensaje no contenga faltas ni errores ortográficos.

Si he recibido el mensaje, ¿cómo actúo?

INCIBE y otras instituciones dedicadas a la ciber seguridad insisten en que si una persona ha recibido el mensaje y le resulta sospechoso lo primero que hay que hacer es borrarlo de la bandeja de entrada. Si has recibido el mensaje y has pinchado en el enlace pero no has llegado a descargar la aplicación lo primero es borrar el mensaje y después comprobar en el gestor de archivos del teléfono que no hay ningún archivo .apk descargado.

Si por el contrario, hemos caído en la trampa hay que intentar borrar todos los archivos descargados. Si no es posible lo mejor es poner nuestro teléfono en manos de especialistas.

En cualquier caso, se recomienda denunciar siempre ante las autoridades encargadas para que inicien una investigación.