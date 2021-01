'Tu paquete está en camino', la nueva ciber estafa que suplanta a Correos

Una nueva estafa se cierne sobre nuestros dispositivos móviles: es falso que Correos se encuentre actualmente mandando mensajes SMS notificando que "tu envío está en camino". Además, dicho mensaje SMS incluye un enlace que al pinchar sobre él nos redirigirá a una APP que incluye el logotipo de la empresa de Correos. Una suplantación de identidad en toda regla que busca robar los datos personales y bancarios de las víctimas.

Pero ni se trata de la aplicación oficial ni debemos realizar ninguna acción, ya que se trata de una técnica de phishing. La empresa Correos ya ha alertado de este clase de mensajes SMS y de que se trata de un engaño.

Una de las víctimas de esta estafa ha hablado con el programa Espejo Público: "Piqué en el mensaje. Sin fijarme mucho pico. Me dice que instale una aplicación. Al abrirla no se abría. Me empieza a hacer cosas raras el móvil. Tuve que buscar una manera más técnica para desinstalarlo. Cogieron mi agenda y mandaron este mensaje a mi gente".

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha iniciado una investigación para determinar el origen de la ciber estafa. Desde la empresa Correos avisan que si envían mensajes SMS y correos electrónicos informando del estado de seguimiento de nuestros envíos.

Para diferenciar estos mensajes es importante ver que el remitente es el oficial, que el texto no tiene gran cantidad de faltas y errores ortográficos.