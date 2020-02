Murdoch pide a Mark Zuckerberg que pague a los medios que comparten sus contenidos en Facebook

El magnate de los medios Rupert Murdoch ha pedido a las grandes plataformas como Facebook que pague a los medios de comunicación que comparten sus artículos en esta red social para combatir a la desinformación. Desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Facebook se ha embarcado públicamente en una batalla contra la información falsa, llamadas 'fake news', que envenenaron la campaña presidencial.

Según AFP, el pasado viernes, Facebook anunció que pediría directamente a los usuarios su opinión sobre la red social en particular a través de encuestas de satisfacción. Se les preguntará a los usuarios si conocen alguna fuente de información particular y, de ser así, si la consideran confiable.

Pero todo esto no ha convencido a Rupert Murdoch, para quien estas "medidas correctivas" son "inadecuadas, comercial, social y periodísticamente". "No he visto una propuesta que realmente reconozca el valor social del periodismo profesional", escribió el presidente ejecutivo del grupo de medios News Corp.

"Si Facebook quiere reconocer a los editores de confianza, debería pagar a esos medios una tarifa similar al modelo adoptado por los operadores de cable", sugiere el magnate. Esta compensación tendría "un impacto menor en las ganancias de Facebook, pero un gran efecto en las perspectivas de los editores y los periodistas", agregó.

El magnate también ha mostrado preocupado por la "grave falta de transparencia" de la red social, que debería, según él, "preocupar a los editores y a quienes les preocupa la orientación política de estas poderosas plataformas".