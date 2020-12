'Boston Dynamics' enseña a bailar a sus robots y lo hacen mucho mejor que algunos humanos

La empresa 'Boston Dynamics', que se trata de una empresa tecnológica que está especializada en la creación de robots, ha enseñado a los androides a bailar la canción 'Do You Love Me' de los Countours. Los robots se mueven al ritmo de la música con una agilidad y unos movimientos que asombran a quiénes los ven. Lejos de este baile se queda el "baile del robot", como los humanos nos imaginábamos que bailarían los robots..

Atlas, Spot, el robot cuadrúpedo, y Handle, un último robot de la empresa tecnológica que fue diseñado para mover cajas, han querido sorprender estas navidades y han dado el salto a la pista de baile para demostrar a los humanos que ellos, además de trabajos, también pueden moverse y bailar de una forma 'muy natural' al rimo de la música.

No es la primera vez que los estos androides sorprenden a los humanos con sus movimientos, el robot Atlas ya demostró sus cualidades haciendo 'parkour', pero ahora esta coreografía ha incluido nuevos movimientos más espectaculares, como conseguir guardar el equilibro con un solo pie y bailar al estilo del twist.

Los bailes de los androides dejan ver el lado más divertido de lo que se puede llegar a hacer con los robots. Sin duda, el aprendizaje de estos robots que han conseguido sorprender bailando al ritmo de la música con unos movimientos espectaculares, ha sido fruto de una ardua labor de la empresa especializada en estos androides que ha conseguido que guarden el equilibro y sean capaces de moverse. Es increíble cuánto han evolucionado los robots desde los primeros que se construyeron.