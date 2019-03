Estos son los bulos más populares de Whatsapp que contaminan la red

Las nuevas tecnologías han cambiado también el modo en el que se intenta estafar. Ahora, a través de los móviles recibimos supuestos cupones de 150 euros para gastar en supermercados: son falsos.

No es el único bulo, también alertan de que los billetes de 20 euros que terminan en 854 son falsos. Mensajes en los que se dice que no se llame a un determinado número de teléfono porque si lo hacemos nos cobrarán 1.500 euros. Sin embargo, al llamar, salta el mensaje de este "el número al que llama no corresponde a ningún cliente".

El problema es que muchos usuarios se lo creen y lo envían a todos sus contactos para prevenir, cuando lo que hay que hacer es no difundirlos. Si sospechamos es mejor no dar nuestros datos y denunciarlo.

Sin embargo, los bulos se actualizan para darles un vigencia temporal y que los ciudadanos se los crean, así que, si el día de la Lotería recibe este mensaje "El Estado devolverá el 50% de cada décimo no premiado", no se ilusione, es falso y tendrá que volver a probar suerte el próximo año.