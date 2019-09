Apple ha presentado su nuevo modelo de teléfono iPhone, el iPhone 11, que presenta como principal novedad dos cámaras posteriores, un gran angular y un ultra gran angular, en un marco cuadrado, lo que modifica parcialmente el clásico diseño del dispositivo. El ultra gran angular incluye un zoom óptico 2x, y Apple ha puesto especial énfasis en su nuevo modelo en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante un modo noche.

Nuevo iPad con pantalla retina más grande y chip A10 Fusion

Apple anunció una nueva tableta iPad de séptima generación que presenta como principales novedades una pantalla retina más grande que la del modelo anterior y un chip A10 Fusion que aumenta sustancialmente la velocidad. La nueva tableta fue el primer anuncio de hardware que Apple reveló en el evento. La tableta de séptima generación de Apple costará 329 dólares, llevará un año de suscripción gratuita a Apple TV incluido y se puede pedir online a partir de este mismo martes.

Apple presenta un nuevo reloj con una pantalla que permanece siempre visible

La multinacional estadounidense Apple presentó su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que presenta como principal novedad una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición. La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos. El reloj también tiene una brújula integrada, 18 horas de autonomía de batería, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos online a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de septiembre a un precio de 399 dólares.