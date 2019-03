La tecnología 5G llega a Segovia y Talavera de la Reina, dos ciudades que se convertirán en un "laboratorio vivo"

Telefónica ha presentado el proyecto Ciudades Tecnológicas 5G, con el primer despliegue de capacidades 5G en España y que se va a llevar a cabo en Segovia y Talavera de la Reina (Toledo), en colaboración con Nokia y Ericsson.

La empresa convertirá ambas ciudades en un "laboratorio vivo" durante los próximos tres años (2018-2020) con propuestas pioneras, desde las primeras capacidades de la quinta generación móvil hasta el despliegue de la nueva red 5G y el desarrollo de casos de uso que permitirán a los ciudadanos y a las empresas disfrutar de las ventajas de esta tecnología, según han señalado desde Telefónica.

En concreto, la nueva generación móvil hará posible incrementar la velocidad hasta obtener picos desde uno hasta 10 gigas por segundo -más de tres veces la velocidad actual de la fibra en el hogar- y reducir la latencia hasta llegar a un mínimo de entre uno y cinco milisegundos, además de disponer de alta capacidad, con la posibilidad de tener hasta 100 veces más dispositivos conectados.

De este modo, los ciudadanos de Segovia y Talavera de la Reina tendrán la posibilidad de disfrutar de las mejoras de la red con prioridad, ya que ésta se desplegará en todo el núcleo urbano, "de modo que ambas ciudades avanzarán hacia la digitalización, con las ventajas que ello implica tanto para sus ciudadanos como para el desarrollo de diversos sectores".

Telefónica cuenta en el proyecto de despliegue de la red 5G en estas dos ciudades con Nokia (Segovia) y Ericsson (Talavera de la Reina) como socios tecnológicos.

Ericsson impulsa la estandarización del 5G y ya ha consolidado algunos grandes contratos "que le sitúan a la vanguardia de la futura generación móvil". A su vez, Nokia, también "contribuidor clave" en la estandarización, dispone de un portfolio extremo-a-extremo y la tecnología 5G, basada en el estándar de la compañía finlandesa, "que será compatible con una amplia gama de futuros dispositivos y servicios 5G, posicionando a la compañía a la cabeza de la comercialización del 5G".

A lo largo del desarrollo de este plan se pondrán a disposición de los ciudadanos segovianos y talaveranos mejoras sucesivas de las distintas capacidades 5G, algunas de las cuales podrán disfrutar con sus dispositivos actuales, ya que se implantarán como optimizaciones de la red 4G.

Dentro del plan, la red 5G será inicialmente 'non stand alone'. Es decir, que para funcionar necesitará como soporte una red 4G, para finalmente llegar a ser una red 5G 'stand alone'.

Según han explicado las empresas, empezar con dos ciudades permitirá adaptar los sistemas "con tiempo suficiente" y "planificar de forma óptima" el despliegue en el resto de la red nacional.

En paralelo al despliegue tecnológico, se desarrollarán casos de uso 5G con pruebas de concepto de los nuevos servicios, productos, experiencias y modelos de negocio que serán posibles gracias a esta tecnología y a las ventajas de incremento de ancho de banda o disminución de la latencia que aporta.

Entre ellos, destaca el trabajo junto con Seat y Ficosa en aplicaciones de coche conectado. Estas aplicaciones conectan el vehículo con la infraestructura vial y los ciudadanos para la mejora de la seguridad y de la gestión del tráfico. Servicios turísticos con realidad virtual y aumentada, automatización y digitalización de los procesos industriales, masificación del Internet de las cosas, acceso fijo radio en entornos rurales, gestión remota de procesos críticos, telemedicina, 'gaming' en movilidad o control remoto de drones son algunos de los posibles casos de uso que habilita la llegada del 5G.