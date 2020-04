La Dark Web cumple 20 años con un repunte de actividad en España por el coronavirus

Según datos de la Policía Nacional, el número de usuarios de la Dark Web ha aumentado en un 50 por ciento en España desde que el Gobierno decretara el estado de alarma por la expansión del coronavirus, más de 33.000 personas se conectan diariamente a esta red en nuestro país.

Conectarse a TOR no es delito, ni implica que las personas que lo hacen sean criminales, pero en una parte importante de estas redes se llevan a cabo actividades delictivas.

Mercado negro online de productos sanitarios

A la sombra de la pandemia de coronavirus en el Internet oscuro hoy se puja por paquetes de mascarillas, fármacos, termómetros o por los famosos test relacionados con el Covid-19. En concreto, las mascarillas de protección son de carácter profesional, llegando algunas al grado de protección FFP2 y FFP3.

Durante varias horas los clientes anónimos aumentan los precios de compra de los paquetes de material sanitario en subastas online. El que más pague se lleva la puja. Una simple mascarilla de protección frente al coronavirus puede aumentar 10 veces su precio de salida. El comprador acabará abonando en criptomonedas, una fórmula para borrar el rastro del dinero.

La mayoría de los "vendedores piratas" de estos productos operan desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, China, Italia, Singapur o Países Bajos. Los envíos son dirigidos a todo el mundo, mediante sistemas de paquetería convencional, previo pago de los precios vía moneda criptográfica.

Tras 20 años en activo la Dark Web no para de crecer.

La Dark Web o Internet oscura cumple 20 años este mes pero ¿qué es y para que se creó? La idea de su creador era dar luz a un entorno en el que no estuviéramos controlados, vigilados por los gobiernos. Es decir, que todo el mundo fuera anónimo. Lo consiguió, pero una parte importante del uso que se ha hecho de la Dark Web durante estos años se ha dirigido al crimen y la ocultación de delitos.

Hablamos con Daniel Vidal, experto en ciberseguridad. "Es realmente en el año 2000 cuando un estudiante irlandés desarrolla como parte de sus tesis universitaria un software que permitirá crear una red para compartir información de forma descentralizada, anónima y gratuita", afirma Vidal que añade que "ese joven estudiante se llamaba Ian Clark, y denominó a su proyecto Freenet".

¿Qué es la Dark Web?

La Dark Web es una especie de red paralela en la que se utilizan otros navegadores para acceder a ellas, ya que no se encuentra indexada en los navegadores tradicionales, como la popular red TOR, pero también I2P, Freenet y algunas otras alternativas. "La Dark Web es sólo accesible con navegadores especiales y sus direcciones de acceso utilizan un cifrado especial para evitar su descubrimiento" afirma Daniel Vidal, experto en ciberseguridad. Las criptomonedas son el método de pago habitual por la dificultad para rastrear este tipo de transacciones.

Debido a su anonimato y el cifrado de las comunicaciones, que hace que sea menos fácil de monitorizar y vigilar, esta red es conocida como una herramienta para el ciber crimen donde se comercia en el mercado negro y las organizaciones criminales venden sus productos o servicios al mejor postor: drogas, falsificaciones, pornografía infantil, armas, software malicioso y datos robados a millones de usuarios, empresas y gobiernos…

¿Es delito navegar por la Dark Web?

Las agencias gubernamentales tratan de aplicar la ley también aquí y llevan a cabo repetidamente operaciones para localizar, acusar y detener a criminales, pero la actividad ilegal continúa.

Un gran ejemplo de estas operaciones fue el cierre de Silk Road que se considera el primer gran mercado de la web oscura, creado en 2011 y utilizado para vender drogas fue cerrado por el FBI en 2013, tras arrestar a su fundador fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Una vez desmantelado Silk Road gran parte de sus operaciones se movieron a Alpha Bay, que fue cerrado en julio de 2017 casi a la vez que otra gran red criminal del mercado negro de la Dark Web denominada Hansa, en unas operaciones en las que colaboraron el FBI, la DEA, la Europol y la policía holandesa. "¿Es seguro navegar por la Dark Web? rotundamente no" afirma Daniel Vidal, experto en ciberseguridad y añade, "¿Es ilegal navegar por la Dark Web? depende. Lo que es ilegal es acceder a contenido ilícito y no denunciarlo. Mi recomendación es no navegar por esas redes".

Hoy en día la Dark Web continúa usándose por criminales y hacktivistas para compartir información sin que pueda rastrearse. Otro de los principales motivos para utilizarla es evitar la censura, así los foros de la dark web avivaron las revoluciones de la conocida como "Primavera árabe" en el norte de África y Oriente Medio a principios de la década de 2010.

Ahora regresa, como mercado negro online, durante la pandemia del coronavirus.