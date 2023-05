La Inteligencia Artificial pone a la humanidad en "peligro de extinción", según sus creadores

Un documento de 22 palabras emitido por el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial advierte que esta revolución tecnológica debe ser tan importante como una "pandemia" o una "guerra nuclear".

El mundo, en "riesgo de extinción"

350 firmantes acuerdan en tan solo 22 palabras lanzar un mensaje de alarma al mundo: la Inteligencia Artificial puede acabar con la humanidad. Supone un "riesgo de extinción". Así aparece en un documento emitido por el Centro de Seguridad de la IA, un organismo sin ánimo de lucro que gestiona el intercambio de información con los técnicos y vigilantes de todo el mundo.

Más de 100 creadores de la IA apoyan estas palabras tras la que se encuentran los altos ejecutivos de tres de las empresas tecnológicas más influyentes. Se trata de Demis Hassabis, Dario Amodei y Sam Altman. Estos últimos dirigen la presidencia ejecutiva de Anthropic, Google DeepMind y OpenAI, respectivamente.

Investigadores, ejecutivos e ingenieros avalan el documento

Es decir, los propios inventores de la Inteligencia Artificial se responsabilizan por los efectos negativos que puede generar la creación para la humanidad, haciendo también un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para frenar el avance de la misma. Este grupo de 350 altos cargos que han ratificado la publicación del alarmante informe lo componen investigadores, ejecutivos e ingenieros expertos en este tipo de tecnología que ya ha supuesto un antes y un después para la comunidad internacional, que debe intentar controlarla más según sus creadores.

"Prioridad mundial"

"Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear", sentencia el breve texto, dirigido a toda la humanidad.

Firmantes como Geoffrey Hinton (vicepresidente de Google hace apenas semanas) o Yoshua Bengio, uno de los 'padrinos' de la revolución moderna de la IA, también han apoyado el documento, que va precedido por un mensaje en el que se expone el principal objetivo de la alerta: generar el debate sobre los peligros urgentes y relevantes de este tipo de tecnología. "Puede ser difícil expresar inquietudes sobre algunos de los riesgos más graves de la IA avanzada", señala el texto introductorio, que continúa aseverando que "la siguiente declaración sucinta tiene como objetivo superar este obstáculo y abrir la discusión".

Está claro que el extraordinario y rápido avance de la Inteligencia Artificial no debe ser ignorado. Hace apenas unas semanas, Geoffrey Hinton aseguró que las personas no van a ser capaces de distinguir "qué es verdad" y qué no lo es con textos desarrollados por la tecnología que pueden ser totalmente falsos, pero convincentes.

El reemplazo de cerca de 300 millones de trabajos por ChatGPT o la propia confianza depositada por los individuos en la IA son otros de los riesgos consecuentes a los que se enfrenta el ser humano, por lo que deben ser estudiados valorando su gran alcance, tal y como se hizo con la pandemia por el Covid-19.