Instagram se plantea eliminar el número de 'likes' en fotos y vídeos

Algunos usuarios de Instagram están a punto de averiguar cómo sería la red social sin 'Me gusta'. Hace una semana se anunció que Instagram está realizando una prueba en Canadá que consiste en ocultar la cantidad total de 'likes' en fotos y vídeos.

Los 'Me gusta', que se muestran como corazones en la aplicación, se eliminarán de la fuente principal, las páginas de enlace permanente y los perfiles. Tus seguidores no podrán ver el número total de likes que ha recibe una publicación, pero el propietario de la cuenta aún podrá hacerlo.

"Estamos probando esto porque queremos que los seguidores se centren en las fotos y los vídeos que se comparten, no en la cantidad de 'Me gusta' que reciben", dijo un portavoz de Instagram en una entrevista recogida por CNN.

"Los 'likes' son poderosos porque son comentarios inmediatos", dijo Renee Engeln, profesora de psicología en la Universidad Northwestern. Ha habido jóvenes que le han contado que su día se puede arruinar cuando una publicación no tiene suficientes 'me gusta', a veces incluso borran la foto.

Eliminar los 'Me gusta' de la opinión pública podría hacer que los usuarios publiquen más contenido auténtico y se sientan menos presionados en la plataforma, los expertos dicen que no es una solución para todos. "Para los adolescentes, esto es genial porque ya no destacaría los niveles de popularidad de ellos mismos frente a otros niños", dijo Randi Priluck, profesor y decano asociado de la Universidad de Pace.