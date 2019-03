Google News echa el cierre en España

El servicio Google News, con más de setenta ediciones internacionales y en 35 idiomas, ha echado el cierre en España por el rechazo de Google a pagar a los medios por el uso de sus contenidos en internet, como recoge la nueva Ley española de Propiedad Intelectual (LPI), a punto de entrar en vigor. Google ha cumplido así su promesa y ha cancelado este servicio en España, de modo que desde esta madrugada cuando el usuario accede al mismo es redirigido a una página de apoyo en donde la tecnológica explica que "las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias".

"Lamentamos tener que informarte de que Google Noticias ha cerrado en España"; "comprendemos que usuarios como tú podáis estar descontentos con esta nueva situación y por ello queremos explicarte las razones por las cuales hemos tomado esta decisión", se indica en la página.

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), argumenta que han tenido que cerrar el servicio de Google Noticias en España. "Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible", añade.

En un comunicado de Google difundido el pasado jueves, cuando la empresa anuncio que este martes cerraría Google News, su responsable, Richard Gingras, recordaba la gratuidad de un servicio que no discrimina por tamaño y que incluye tanto a grandes periódicos internacionales como a los de menor tamaño y locales. Cientos de millones de usuarios en el mundo acceden encantados al mismo, también en España, recordaba. Además, explicaba que la mayoría de los medios decide incorporar sus noticias a este servicio porque le ayuda a aumentar el tráfico de visitas a sus páginas web y los ingresos por publicidad.

Los orígenes del servicio se remontan a la época de los atentados en Estados Unidos contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando uno de los ingenieros de Google se percató de la falta de información que se obtenía sobre los ataques en el buscador cuando se usaban las palabras claves del suceso 'World Trade Center'. Google se animó a desarrollar este servicio de noticias también porque hasta el momento resultaba complicado comparar noticias de distintas fuentes o países a partir de unas webs diseñadas como espacios estancos. Pese al cierre de Google News, el usuario puede seguir accediendo a las informaciones de los medios desde el buscador en la página inicial, aunque no se le muestran de forma ordenada como hacía el servicio de noticias.