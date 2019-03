Google cerrará Google News en España el 16 de diciembre

La empresa Google cerrará el sitio Google News en España el próximo 16 de diciembre, al considerar inviable su continuidad tras la entrada en vigor de una nueva ley de propiedad intelectual en enero.

"Lamentamos mucho que el 16 de diciembre (antes de que la nueva ley entre en vigor en enero) eliminaremos las publicaciones españolas de Google News y cerraremos Google News en España", anunció en el blog de la compañía el responsable de Google News, Richard Gingras.

La nueva ley requiere que las publicaciones cobren una tarifa, quieran o no, a Google News cuando el sitio reproduzca su contenido, una exigencia que Gingras considera "simplemente no sostenible", ya que el servicio no obtiene beneficios.

El ejecutivo destacó que durante siglos el alcance de las publicaciones estuvo limitado al número de copias que eran capaces de imprimir. "Internet cambió todo eso, creando tremendas oportunidades, pero también desafíos reales para las publicaciones al aumentar la competición tanto por la atención de los lectores como por los euros en publicidad", afirmó el responsable de Google News.

"Estamos comprometidos con ayudar a la industria editorial a afrontar ese desafío y esperamos seguir trabajando con nuestros miles de socios a nivel global, al igual que con España, para ayudarlos a aumentar su audiencia en línea y sus ingresos", aseguró Gingras en el blog de Google.

Google News tiene más de 70 ediciones a nivel internacional y está disponible en 35 lenguas. Gingras aseguró que a millones de usuarios alrededor del mundo, "incluidos a muchos en España" les gusta el servicio y les inspira confianza. "Es gratis e incluye de todo, desde los mayores periódicos del mundo a publicaciones locales y blogs", dijo Gingras, quien añadió que los medios pueden elegir si quieren que sus artículos aparezcan o no en Google News.

"Y la mayoría deciden ser incluidos y por buenos motivos", destacó el directivo del gigante tecnológico, quien indicó que Google News crea "un valor real" para las publicaciones al atraer audiencia a sus sitios web, lo que a su vez ayuda a generar ingresos publicitarios.

La nueva ley de Propiedad Intelectual bautizada como "ley Lassalle" en referencia al secretario de Estado de Cultura de España, José María Lassalle, entra en vigor el próximo 1 de enero.

La legislación incluye la que se ha acuñado como "tasa Google", un canon por el que se obliga a los agregadores (recopiladores de noticias o historias publicadas en la web) a pagar por usar contenidos protegidos