Google dedica su doodle a Lucy, la australopithecus

Hace 41 años encontraron el esqueleto de una hembra de aproximadamente un metro de altura y de unos 20 años de edad. Lucy andaba sobre sus patas posteriores, lo que demuestra una gran evolución hacia la hominización.

Ésta homínido fue descubierta por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía.

Lucy fue bautizada con ese nombre porque cuando los científicos descubrieron su esqueleto escuchaban la canción de los Beattles 'Lucy in the sky with diamods'.