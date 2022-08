¿Cuándo sale el iPhone 14? Todo lo que se sabe del próximo lanzamiento de Apple

La presentación de los productos Apple es una fecha marcada en el calendario de los usuarios de estos dispositivos. Siempre con alguna novedad, la empresa fundada por Steve Jobs no parará de sorprendernos con su clásico 'Keynote' acompañado de un vídeo que muestra todas las tecnologías que traerá el nuevo IPhone. Antes de que este evento suceda, siempre hay muchas especulaciones de cómo serán los nuevos dispositivos. Desde su precio, modelos, cámara, nuevas actualizaciones IOS o cuándo será posible su compra. Esto es lo que se sabe hasta ahora del nuevo IPhone14.

¿Cuál será su precio?

El precio de los nuevos IPhone todavía es un misterio. Los últimos dispositivos en sus variantes `no Pro´ parten de los 809 euros. Este es el mismo precio que tenía el IPhone 12 mini en su salida el año pasado. Se rumorea que habrá alguna subida, aunque el conocido analista Ming-Chi Kuo, dijo que el 13 Max tendría "el menor precio de la historia" de un IPhone con pantalla de 6,7 pulgadas. Por otro lado, el IPhone 14 Max partirá de 899 dólares, según los últimos rumores. No hay nada confirmado de momento, pero todo indica que los usuarios no se librarán de la subida de precio, al menos de 100 euros en España.

¿Qué modelos va a haber de iPhone 14?

Aunque por ahora hay más filtraciones centradas en los modelos Pro, se espera que haya igualmente cuatro modelos:

iPhone 14: para reemplazar al iPhone 13.

iPhone 14 Max: es como el IPhone 14, pero con más pantalla.

iPhone 14 Pro: para reemplazar al iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro Max: para reemplazar al iPhone 13 Pro Max.

También se habla de que el tamaño "mini" estaría en la cuerda floja, y de hecho, según Kuo, uno de los modelos de iPhone 14 "no Pro" tendría una pantalla de 6,7 pulgadas (como un Pro Max actual), pero sin las prestaciones que distinguen a un "Pro". Esto podría deberse a las pocas ventas que obtuvo el IPhone 13 mini.

¿Cuándo saldrán los nuevos IPhone?

La 'Keynote' suele celebrarse en martes, así que el martes 6 y el martes 13 de septiembre de 2022 son las fechas que aparecen señaladas en las apuestas. Si la escasez de chips no afecta a su lanzamiento, es muy probable que unos días después, en la segunda quincena de septiembre, aterricen en las tiendas de todo el mundo.