El creador de Second Life escanea el cerebro de su mujer con realidad virtual

El 'software' muestra las reacciones del cerebro a estímulos en la vida real. Para Philip Rosedale esto puede tener grandes implicaciones en la comunicación digital y la realidad virtual. "Estamos intentando identificar qué factores críticos ayudan a la mayoría de las personas a sentir que están cara a cara", ha explicado. La compañía de Rosedale, High Fidelity, está trabajando actualmente en un mundo virtual de nueva generación.

Según recoge Fastcocreate, los científicos utilizaron imágenes por resonancia magnética para escanear el cerebro de Yvette, la esposa de Rosedale. Le colocaron un casco cubierto de electrodos de encefalograma para registrar la actividad cerebral. Rosedale pudo ver la actividad cerebral de Yvette mediante un casco Oculus Rift.

"En la mitad de la presentación alguien dijo que le hiciera cosquillas. No me atrevería, me mataría. Pero puse la mano a su lado y la moví, y se podía ver la actividad del córtex motor iluminándose de repente", ha narrado Rosedale.

"Hay una teoría del cerebro que dice que todos estamos como bailando juntos. Cuando yo hablo y tú reacciones, estás siguiendo el ritmo de mi voz y adivinando cuándo acabarán mis frases. Eso es algo que podremos ver con el electroencefalograma", ha señalado.

Según el creador de Second Life, este software podría mejorar las expresiones faciales y las reacciones físicas de avatares de realidad virtual.