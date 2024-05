Contestas a una llamada de un número desconocido y tras un silencio te cuelgan...la trama de las 'robollamadas'

"Sí, ¿dígame?". ¿Cuántas veces has descolgado el teléfono a un número que no está en la agenda y tras un silencio premeditado te han colgado? Atento, porque en muchas de estas ocasiones estás experimentando lo que se conoce como 'robollamadas'.

La 'robollamadas' no dejan de ser una forma de 'spam'. Que no cunda el pánico porque al descolgar no están accediendo a tu número de cuenta, tampoco te va a llegar una factura de teléfono desorbitada ni nada parecido. Se trata de una estrategia, poco ética, que algunas operadoras llevan a la práctica para venderte cualquier producto, pero entonces, ¿por qué cuelgan? Pues porque esta práctica la realizan bots y si consiguen respuesta entonces un operador escoge al usuario y empieza a lanzarle ofertas, pero si te cuelgan y no hay un operador libre en ese momento porque estén ocupados con otras llamadas entonces es cuando tras el silencio se corta la llamada. Ese silencio sirve precisamente para ganar tiempo y ver si algún operador queda libre.

En otros casos, este bot simplemente llama para comprobar la disponibilidad de los números de la lista y configurar, en función de eso, un horario para ya sí llamar.

Hay una nueva versión de esta forma de 'spam' que también ha llegado a España. En este nuevo 'modus operandi' el objetivo es que quien conteste diga "sí" para grabar su voz.

Normalmente al contestar a estas llamadas se suele escuchar a una voz creada con inteligencia artificial que dice un mensaje de este tipo: "Hola, ¿me escucha? Mi nombre es ...." También pueden añadir: "Quería hablarle de..:" Lo que pretenden es que digas la palabra "sí".

Hay una forma de dejar de recibir llamadas publicitarias no deseadas, se trata de la Lista Robinson, aunque puede que incluso después de apuntarte sigas recibiendo alguna que otra. En ese caso lo aconsejable es bloquear a todos los números desde los que las recibes .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com