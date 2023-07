Compran un iPhone original de 2007 por 170.000 euros

El iPhone llegó en 2007 para revolucionar el mundo de la telefonía móvil. Desde entonces, Apple ha lanzado al mercado 38 modelos. Algunos de ellos ya son objetos de colección y alcanzan precios desorbitados en el mercado.

Es el caso del primer iPhone con 4 GB de capacidad. Este teléfono se ha vendido por 190.000 dólares (unos 170.000 euros al cambio actual). La casa de subastas LCG Auctions ha sido la que ha anunciado la venta del dispositivo.

El motivo por el que teléfono ha costado esa cantidad de dinero es que se trata de la versión con 4 GB de capacidad, que solo fue comercializada por la empresa durante unos pocos meses debido a que era una opción con demasiado poco almacenamiento.

El primer iPhone fue una revolución, de hecho, la revista 'Times' lo calificó como el 'Invento del año'. El móvil tenía pantalla táctil, un botón en la parte inferior central y cámara de 1 megapíxeles y se puso a la venta por 499 euros. Hace un par de meses, un coleccionista aceptó pagar más de 60.000 dólares por el primer iPhone fabricado por Apple.

El móvil era propiedad de una usuaria estadounidense a la que, en su momento, se lo regalaron y nunca lo utilizó.

Un buceador encuentra un iPhone en perfecto estado en el fondo de un lago

Un buceador que se encontró un iPhone en Boca Raton Inlet, ubicado al sur de Florida, en Estados Unidos.

El buceador, que es CEO y cofundador de '4ocean', una empresa de limpieza de océanos, relata a 'WKMG News 6 ClickOrlando' que "solo estaba limpiando el lago Boca". "Mucha gente va los fines de semana y pasa el rato haciendo parrilladas y divirtiéndose", explica, "siempre encuentro todo tipo de escombros, gafas de sol, latas de cerveza, ya sabes, mucha basura".

De hecho, asegura que no es la primera vez que se encontraba un smartphone. "He encontrado iPhones anteriormente, pero normalmente están todos bloqueados o el agua salada ha provocado que dejen de funcionar", afirma. Sin embargo, este último dispositivo se encontraba dentro de una funda impermeable, pero no se encendía por falta de batería.